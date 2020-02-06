مركز الأرصاد يوجه تحذير لمرتادي البحر وسائقي المركبات في هذه المناطق

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذر مركز الأرصاد، مرتادي خليج عدن وجنوب البحر الأحمر وباب المندب من الرياح الشديدة، خلال الـ 24 الساعة القادمة. ونبه المركز سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت، حجة، ريمة، اب، تعز) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية او الضباب.

وأشار إلى برودة الطقس في المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية نسبيا وذلك أثناء الليل و الصباح الباكر، وغائم جزئيا نهارا مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة على الشمالية الغربية.

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