أبرزها للقاهرة وجدة.. ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرزها للقاهرة وجدة.. ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية اليومالخميس الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 ينشر "اليمن العربي" مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الخميس، الموافق 6 فبراير 2020.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع: 02:15 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 500. خط الرحلة: سيئون- جدة. الإقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 501. خط الرحلة: جدة- سيئون. الإقلاع :11:30 ظهرا (توقيت جدة). الوصول: 13:45 ظهرا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون-القاهرة. Advertisements الإقلاع : 14:45 ظهرا. الوصول : 17:30 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول: 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة:عدن-القاهرة. الإقلاع : 16:30 مساء. الوصول : 19:00 مساء. رقم الرحلة: 640. خط الرحلة:عدن- عمان. الإقلاع : 08:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 641. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع : 12:00 ظهرا(توقيت عمان). الوصول : 16:00 مساء.

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