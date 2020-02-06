شكرا لبحثكم عن خبر ”يمني” يقتل شقيقه طعنا بـ ”السكين” ومجهولين يصيبون آخر بـ ”الرصاص” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، بمقتل مواطن على يد شقيقه طعنا بـ "السكين"، فيما اصيب آخر بـ "الرصاص" على يد مسلحين مجهولين.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن مواطن قتل عصر اليوم في سوق مدينة سيئون طعنا بالسكاكين، على يد شقيقه، بعد نشوب خلاف بينهما.

واشارت المصادر الى أن الشرطة تمكنت من القبض على الجاني الذي ينحدر من سكان وادي عمد بمدينة سيئون.

وفي سياق آخر، أصيب مواطن من قبيلة ال عامري عصر اليوم برصاص مسلحين مجهولين بحوطة أحمد بن زين بمديرية شبام بوادي حضرموت، وفقا لمصدر محلي.

ونوه المصدر بأن المسلحون لاذوا بالفرار فيما تم نقل المواطن الى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهدت المحافظة في الاونة الاخيرة عدد من الحوادث الجنائية.

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