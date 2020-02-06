شكرا لبحثكم عن خبر وزير داخلية الحوثيين يطالب برفع الحصانة عن برلمانيين يمنيين بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر برلمانية، اليوم الاربعاء، أن وزير داخلية المليشيا عبدالكريم الحوثي، طالب برفع الحصانة عن برلمانيين يمنيين بصنعاء.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الحوثي طلب من رئيس حكومة المليشيا غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، مخاطبة رئيس مجلس النواب، يحي الراعي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق رئيس لجنة الحريات في برلمان صنعاء، خالد الصعدي، وزميله أحمد سيف حاشد. وأشارت المصادر الى أن ذلك يعد تمهيدا لرفع الحصانة عنهم وإحالتهم للتحقيق.

وتأتي مطالبة الحوثي، بحق البرلمانيين، على خلفية قيامهم بممارسهم مهامهم البرلمانية بكشف انتهاكات وفضائح وأعمال تعذيب في سجون المليشيا.

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