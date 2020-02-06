شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد قائد ميداني كبير بالجيش الوطني في جبهة الجوف .. وهذه كانت آخر كلماته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان العميد/محمد بن ساهيه (ابوسيف) ركن تسليح اللواء155مشاه , استشهد صباح اليوم الاربعاء في جبهة محافظة الجوف .

وقال احد المقربين من الشهيد ابو سيف انه التقى به بعد ادائه لصلاة الفجر اليوم , وقبل ساعتين من استشهاده , وكان في مقدمة الصفوف وقال له وهو يبتسم " اثبتوا ايها الأبطال ف والله ان النصر قاب قوسين او ادنى".

والعميد الركن محمد بن ناجي بن ساهيه(ابو سيف)كان ركن من أركان الجيش الوطني ومجاهد بحاله وماله واولاده جرح عدة مرات وها هو يغادر شهيد على تراب الجوف الطاهرة.

وكان قد نفى محافظ الجوف أمين العكيمي، الأربعاء، ما أعلنته جماعة الحوثي بشأن سيطرتها على مناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية.

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جاء ذلك في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للجيش اليمني، بعد حديث متكرر لجماعة الحوثي خلال الأيام الماضية عن سيطرتها على مواقع ومناطق في الجوف (شمال شرق).

وقال العكيمي: "مليشيات الحوثي لم تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي سبق أن حررها أبطال الجيش الوطني في المحافظة، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور".