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مليشيا الحوثي تستعد لفتح جبهة جديدة ضد الجيش اليمني بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية مطلعة، اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي دفعت بمئات المقاتلين والآليات العسكرية من محافظة ذمار إلى البيضاء، استعدادا لفتح جبهة واسعة ضد الجيش اليمني باتجاه محافظة مأرب، بالتزامن مع استمرار المعارك في الجوف ونهم.

وقالت
المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا دفعت بالمئات من مقاتليها وآلياتهم العسكرية إلى مناطق سيطرتها في محافظة البيضاء خلال الأيام الماضية عبر محافظة ذمار.
و أكدت المصادر على أن التحشيد الحوثي في البيضاء مجددا، يهدف الى فتح جبهة واسعة باتجاه محافظة مأرب.
ودفعت خلال الأيام الثلاثة الماضية بالمئات من المقاتلين والآليات العسكرية إلى مناطق سيطرتها في محافظة البيضاء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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