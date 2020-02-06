شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون في ورطة بعد الغائهم الطبعة الجديدة و يعترفون بوقع كارثة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت اللجنة الإقتصادية التابعة للحوثيين بوقوع كارثة مرتقبة بعد أقل من عامين وخاصة بعد إلغاء المليشيا للطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفشل العملة الإلكترونية والتي تطلق عليها أسم " الريال الإلكتروني " .
وقالت مصادر مقربة من أحد الأعضاء البارزين في اللجنة الإقتصادية " للمشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن جدال حاد داخل اللجنة الإقتصادية بعد فشل الريال الإلكتروني والقرار العشوائي الغير مدروس والمتمثل في إلغاء التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية .
وأضاف المصدر أن الجدال جاء نتيجة لتلف العملة الورقية القديمة والتي لا يمكن لها الصمود لأكثر من عامين كاكثر تقدير وهو ما يعني الرضوخ لقرار الحكومة الشرعية .
واكد المصدر أن اللجنة الإقتصادية باتت عاجزة عن وضع حلول وخاصة بعد عجز المليشيا الحوثية في فرض الأمر الواقع للإعتراف بهم دوليا حتى يتمكنوا من طباعة عملة جديدة .
الجدير ذكره أن الحوثيين قاموا بإلغاء الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في إطار سعيها لفرض الانفصال لكي يعترف بها دوليا كسلطه رسمية وشرعية لشمال اليمن والحراك الإنفصالي للجنوب .
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