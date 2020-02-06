شكرا لبحثكم عن خبر مباحثات يمنية أمريكية رسمية بشأن خزان صافر النفطي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الاربعاء ، مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل , مسألة خزان صافر النفطي الذي ما زالت المليشيات الحوثية تتخذها كرهينة للضغط على الحكومة والمجتمع الدولي وترفض كل الجهود والمبادرات الرامية إلى معالجة وضع الخزان وهو ما سيؤدي إلى حصول كارثة بيئية لن تؤثر فقط على اليمن ولكن على الإقليم بكامله.. مؤكداً أنه قد آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته تجاه هذه القضية ويسلط الضوء عليها ليتخذ الإجراءات الجادة واللازمة لمعالجتها بدون أي تأخير.

من جانبه شدد السفير الأمريكي إلى أهمية التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمسألة خزان صافر النفطي مؤكداً على ضرورة العمل على معالجة هذه المسألة لتفادي حصول أي كارثة بيئية في المنطقة.

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كما شدد الحضرمي على ضرورة إيصال رسالة واضحة وقوية وموحدة من المجتمع الدولي ومجلس الامن لهذه المليشيات لردعها عن استمرارها في ارتكاب هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة المواطنين.

وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إدراكا منها بأهمية دورها في التخفيف من معاناة اليمنيين.

من جانبه شدد السفير الأمريكي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة المستفيدين، موضحاً أن الحكومة الأمريكية تقدر جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن وتشيد باستمرار التزام الحكومة بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.