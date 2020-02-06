شكرا لبحثكم عن خبر دبلوماسي يمني: أطراف الحرب تحولت إلى مليشيات .. وعلى اليمنيين رفع أصواتهم ضد من يتاجر بمستقبلهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم دبلوماسي يمني سابق، الأطراف اليمنية المنخرطة في الحرب، متهماً إياها بالمتاجرة بمستقبل اليمنيين، والمستفيدة من استمرار الحرب.

وقال الدبلوماسي اليمني السابق، مصطفى النعمان: أن "الأطراف اليمنية المنخرطة في الحرب التي تعصف باليمنيين، وتدمر حاضرهم ومستقبلهم، مدعومة خارجيا".

وأضاف النعمان، في سلسلة تغريدات على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": أن "التحالف قدم الدعم لدرء الخطر الإيراني وحماية أمنه، وإيران قدمته للضغط على دول الجوار اليمني، وإضعافها وإشغالها واستنزافها.. والأطراف الخارجية وجدت اليمن مساحة لدفع الاستحقاق!

وأشار النعمان، إلى أن "الأطراف المحلية تتهم بعضها بعضا بالعمالة والارتزاق وهي تعبيرات يدافع كل واحد منهم عن اسبابها، لكن الحقيقة الوحيدة الثابتة هي ان الأطراف المسلحة اليمنية تحول أغلبها إلى مليشيات، لا هدف لها سوى تحقيق مكاسب ذاتية، لهذا فهي لا ترى اي عجلة في وقف الحرب".

ودعا النعمان، اليمنيين إلى رفع أصواتهم ضد من يتاجر بمستقبلهم، قائلاً: "هنا على الذين يعانون منهم جميعاً رفع اصواتهم ضد هؤلاء اليمنيين، الذين يسترزقون بدماء اليمنيين ومستقبلهم!