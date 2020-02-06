عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقييم الحوادث يفند بعض الادعاءات في اليمن

الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف في اليمن.



وأكد المنصور في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، أن ما ورد للفريق المشترك عن قيام طيران التحالف باستهداف سوق يختل بمديرية المخا بتعز في 2016 ، واستهداف مستشفى الوطن بمديرية حريب بمحافظة مأرب في 2015 لا أساس له من الصحة.

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وحول تقرير منظمة العفو الدولية بشأن استهداف طيران التحالف منزلا مدنيا بقرية الركب بمحافظة تعز ،أكد المنصور أن الهدف كان موقعا عسكريا لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وعن الإدعاء حول قيام قوات التحالف في 2015بقصف باص من نوع (تويوتا هايس) بجانب (نقطة العلم) بمديرية (خور مكسر) بالعاصمة عدن، توصّل الفريق إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف الباص وإنه لم تقم قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في العاصمة عدن في نفس يوم الإدعاء.

وفيما يتعلق بتقرير صحيفة نيويورك تايمز ـ والتي قالت أن قوات التحالف البحرية استهدفت قارب صيد مدني يسمى (آفاق) مما تسبب في مقتل (11) صيادا مدنيا ونجاة (3) آخرين، أكد المستشار منصور المنصور أن قوات التحالف البحرية لم تتعامل مع أي أهداف سطحية في تاريخ ومنطقة الادعاء.