وردنا الان : مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل ونجله و14 آخرين في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - عشيقه اسمه كوثر . كاتب سعودي يتهم أحد خلفاء المسلمين بـ"الولع بالغلمان" (صور وتفاصيل صادمة) وردنا الان : الجيش يعلن مقتل قيادات عسكرية إيرانية ولبنانية بارزة في المواجهات الأخيرة مع الحوثيين هــــــــام جدا : هل تعاني من أمراض نفسية؟ قد يكون ذلك بسبب أمعائك! عاجل : اندلاع معارك طاحنة وعنيفة بين قوات العمالقة والحوثيين والقوات المشتركة تكبدهم خسائر كبيرة وتعلن تقدمها (تفاصيل)

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