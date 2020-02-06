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صنعاء - ياسمين الخيامي - السيسي يقلب الامور راسا على عقب ويصعق الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي باعلان صادم جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ويقدم على خطوة اسعدت كل المصريين

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يقلب الامور راسا على عقب ويصعق الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي باعلان صادم جعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا ويقدم على خطوة اسعدت كل المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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