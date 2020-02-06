شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة يقتحمون هذا المنزل فيصابون بالرعب والهلع لأن ما شاهدوه عمل مرعب لا يفعله حتى الشيطان اللعين..تفاصيل جريمة مروعة هزت الوطن العربي باكمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرطة يقتحمون هذا المنزل فيصابون بالرعب والهلع لأن ما شاهدوه عمل مرعب لا يفعله حتى الشيطان اللعين..تفاصيل جريمة مروعة هزت الوطن العربي باكمله

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة يقتحمون هذا المنزل فيصابون بالرعب والهلع لأن ما شاهدوه عمل مرعب لا يفعله حتى الشيطان اللعين..تفاصيل جريمة مروعة هزت الوطن العربي باكمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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