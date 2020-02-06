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يزيد بن سلمان - شبوة - بالصور.. فئران في قوالب ثلج بالحديدة
تناقل ناشطون صورة لقالب ثلج قيل إنه من أحد المصانع في مدينة الحديدة.
متابعون أكدوا أن هذا نتيجة للانفلات الذي تعيشه المحافظة في ظل مليشيا الحوثي الانقلابية، وغياب الرقابة.
وذكر الناشطون أن الصورة نقلتها الناشطة شكرية الهمداني حقوقية تعمل في محافظة الحديدة.
الجدير بالذكر أن الحديدة من أكثر المدن التي تعاني من الأمراض والأوبئة على مستوى الجمهورية اليمنية.
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