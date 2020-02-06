شكرا لبحثكم عن خبر بتهمة الخيانة العظمى .. محكمة حوثية تستعد لمحاكمة 333 يمنياً والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حقوقية، عن ترتيبات تقوم بها المحكمة الجزائية المتخصصة –أمن الدولة– والخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، لمحاكمة 333 شخصية بينهم قيادات في الشرعية اليمنية، بتهمة ”جرائم تمس الأمن القومي لليمن، وتحالف مع قوى معادية“ على حد زعمها.
وأشارت صحية ”26 سبتمبر“ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في عددها الصادر الأحد الماضي إلى انه سيتم محاكمة 333 يمنيا بتهمة ”الخيانة العظمى“ جزء منهم تتم محاكمتهم حاليا، وجزء آخر سيعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بدء محاكمتهم.
وقدمت النيابة الجزائية المتخصصة، 333 اسما بينهم قيادات مدنية وعسكرية وزعماء قبائل موالين للشرعية، على رأس القائمة وزراء في حكومة الشرعية، ومحافظي المحافظات التي تم تحريرها، وشخصيات دبلوماسية وسياسية وأعضاء مجلس النواب من المعارضين للحوثيين.
وكانت جماعة الحوثي قد شرعت خلال العام الماضي 2019م، بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و62 يمنيا وأجنبيا بتهمة ”اغتيال“ القيادي الحوثي صالح الصماد، ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
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