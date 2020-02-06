شكرا لبحثكم عن خبر صحفي حوثي يتهم جماعته بإرتكاب جرائم بحق اليمنيين مقارنة بالأسرى الأجانب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شن صحفي موالي لمليشيا الحوثي، هجوماً على جماعته، متهماً إياها بالتعامل مع الأسرى الأجانب، بشكل أفضل، مقارنة بالمعتقلين اليمنيين.
وقال الصحفي محمد المقالح، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": في موضوع الأسرى والمعتقلين، رحماء ع أعدائهم السعوديين والامريكان والأجانب وكل يوم يخرج واحد لابس سماطة جديدة"
واتهم المقالح، جماعته بممارسة العنف بحق المعتقلين اليمنيين قائلاً: "اشداء ومتوحشين على من بغوا عليهم من اخوانهم اليمنيين وكل يوم يعتقل واحد جديد".
وأشار إلى أن تعامل الحوثيين يأتي عكس ما تنادي به المليشيا من السير على نهج الإمام علي، قائلاً: يعني عكس فلسفة الامام علي تماما.
واختتم تغريدته بالقول: "المسالة بسيطة، المعركة من أجل مساحة السلطة لا من أجل سيادة الوطن.
ويأتي هذا الحديث، بعد إفراج الحوثيين عن بحارة مصريين كانوا محتجزين لديهم.
محمد المقالح -الحكيم
@Malmakaleh1
في موضوع الاسرى والمعتقلين
رحماء ع أعدائهم السعوديين والامريكان والأجانب وكل يوم يخرج واحد لابس سماطةجديدة
اشداء ومتوحشين على من بغوا عليهم من اخوانهم اليمنيين وكل يوم يعتقل واحدجديد
يعني عكس فلسفة الامام علي تماما
المسالة بسيطة:المعركة من اجل مساحةالسلطة لامن اجل سيادة الوطن
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10:04 AM - Feb 5, 2020
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