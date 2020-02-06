شكرا لبحثكم عن خبر إنشاء إتحاد للدارسين اليمنيين في روسيا.. وسط حضور لافت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنشأ مجموعة من الطلاب اليمنيين الدارسين في روسيا اتحادا خاصا بهم، لحل المشاكل التي تواجههم، والقيام بالأنشطة والفعاليات التي تمكنهم من كسر الجمود الذي يرافقهم في المهجر.

كما أن هدف الاتحاد وبحسب ما جاء في البيان إعادة الثقة بين الطلاب والسفارة اليمنية.

تم إشهار الإتحاد بمقر الملحقية الثقافية في سفارة بلادنا في العاصمة موسكو وانتخاب هيئة إدارية مستقلة، وسط حضور كوكبة من الأكاديميين والطلاب وموظفي السفارة.

يأتي هذا في لحظة واليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية وحرب أهلية منذ أكثر من خمس سنوات.