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القوات المشتركة تصد هجوما حوثياً في الحديدة وتأسر قيادي بارز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تصد هجوما حوثيا في الحديدة وتأسر قيادي بارز

الخميس 6 فبراير 2020

القوات المشتركة تصد هجوما حوثياً في الحديدة وتأسر قيادي بارز

الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة منذ قليل من صد هجوم حوثي في الجبلية والفازة بالحديدة.

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وكشفت مصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من صد هجوم حوثي آخر في التحيتا جنوبي الحديدة.

 

وأضافت المصادر، أنه القوات المشتركة نجحت خلال المواجهات في أسر قيادي حوثي بارز  

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