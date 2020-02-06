القوات المشتركة تصد هجوما حوثياً في الحديدة وتأسر قيادي بارز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تصد هجوما حوثيا في الحديدة وتأسر قيادي بارز الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة منذ قليل من صد هجوم حوثي في الجبلية والفازة بالحديدة.

Advertisements وكشفت مصادر، أن القوات المشتركة تمكنت من صد هجوم حوثي آخر في التحيتا جنوبي الحديدة. وأضافت المصادر، أنه القوات المشتركة نجحت خلال المواجهات في أسر قيادي حوثي بارز

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