شكرا لبحثكم عن خبر بعد موت فاطمة.. كم مواطن يمني في طريقه إلى المقبرة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بالأمس أعلن عن وفاة الطفلة (فاطمة ابراهيم هادي) 12 عاما والتي كانت مصابة بسوء التغدية منذ فترة طويلة.

عجز الأطباء والأغنياء وعجزت السلطة المحلية والأمم المتحدة عن توفير العلاج اللازم لها، وعجز والدها عن نقلها الى صنعاء للعلاج.

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فاطمة قصة من آلاف القصص التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والدولية تعكس واقع مرير يعيشه الإنسان اليمني كل يوم.

لا شيء ينتظر الأطفال اليمنيين سوى الموت أما المستقبل فقد قرر النزوح إلى جهة مجهولة لم يستطع اليمنيين معرفة مكانه.

فاطمة مأساة جديدة من مآسي الحرب في اليمن، وصورة حقيقية لمعنى الجوع والموت وهو يتربص بالجميع ما عدى القتلة والفاسدين.