شكرا لبحثكم عن خبر دولة تقرر منح الجنسية ل 50 الف اجنبي بما فيهم اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن نائب وزير الداخلية الروسي، إيغور زوبوف، في اجتماع لمجلس النواب (الدوما)، امس الثلاثاء، أن حوالي 50 ألف أجنبي سيستفيدون من الإجراءات المبسطة للحصول على الجنسية الروسية، في حال اعتماد تعديلات على قانون “المواطنة في روسيا الاتحادية”.

وقال زوبوف: “في حال اعتماد القانون، سيكون هناك حوالي 50 ألفًا (سيستفيدون من الإجراء الجديد للحصول على الجنسية بشكل مبسط). نحن لا نمنح مئات الآلاف ولا ملايين الأشخاص، ولكن 50 ألف شخص فقط”.

وأضاف زوبوف: “روسيا انتقائية للغاية في قضايا المواطنة الخاصة بها، ونحن لا نفتح الباب أمام أي شخص”.

وتبنى الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى مشروع قانون حكومي يقترح استبعاد الإعاقة من بين شروط الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة.

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ويقترح مشروع القانون إدخال تعديلات على المادتين 14 و 27 من القانون الفيدرالي المتعلق “بجنسية روسيا الاتحادية”.

وبحسب التشريع الحالي، يحق للأجنبي التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة، دون مراعاة مدة الإقامة في البلاد، وذلك في حال كان غير قادر على العمل، ولديه ابن أو ابنة يعملان وقد أتموا الـ 18 عاما.

ولفت مشروع القانون إلى أن الشرط المتعلق بالأهلية القانونية للأبناء البالغين (18 عاما) ليس إلا تدبيرا احترازيا سيسمح بمنح الجنسية الروسية، للأجانب الذين يحتفظون بعلاقات أسرية وثيقة مع أسرهم وأبنائهم.