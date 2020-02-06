شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس السيسي يعلق على إطلاق البحاره المصريين من اليمن ...فماذا قال؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالإفراج على مواطنيين مصريين من صنعاء.

وقال السيسي تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادا مصريا في دولة اليمن.

وتابع قائلا حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج.

وواصل قائلا أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

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يذكر ان ‏الحوثيين افرجو عن 32 بحاراً مصرياً كانت قوات خفر السواحل التابعة لهم القت القبض عليهم قبل سنوات في المياه الإقليمية اليمنية.

ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة مصرية تحمل ممثلين عن جمهورية مصر لاستلام البحارة المفرج عنهم.

وتأتي هذه الخطوة تعبيراً عن قيم الشعب اليمني الأصيلة ومستوى التقدير والاحترام الذي يحتفظ به تجاه الشعب المصري والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين بحسب بيان الحوثيين.