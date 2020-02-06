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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تتقدم في جبهة البرح وسقوط عشرات القتلى من الحوثيين الخميس 6 فبراير 2020 الخليج 365 كشفت مصادر، أن القوات المشتركة تخوض مواجهات عنيفة في هذه الأثناء في جبهة البرح غرب تعز، وسط سقوط عشرات القتلى من المليشيات الحوثية.

Advertisements وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تقدمت إلى موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في منطقة البرح. وأشارت المصادر، إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى صفوف المليشيات الحوثية ، فيما تمكن عدد آخر من الهرب.

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