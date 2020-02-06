عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معارك مستمرة بجبهات الجوف وخسائر فادحة للحوثيين

الخميس 6 فبراير 2020

الخليج 365

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهتي المتون وحام غرب محافظة الجوف شمال شرق البلاد، حيث تمكن الجيش الوطني من دحر عناصر الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني، تمكنت، الأربعاء، من دحر الميليشيات وتكبيدها أكثر من 11 قتيلا وإصابة آخرين في جبهة حام وعنبرة، إضافة إلى استعادة عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكمية كبيرة من الذخائر كانت بحوزة الميليشيات عقب دحرها.

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وأضاف أن "مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهة حام، حيث لقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم وإصابة آخرين" .

في السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة اندلعت، الثلاثاء، في جبهة المتون غرب محافظة الجوف، ولا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وأكدت المصادر أن اشتباكات عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني ضد الميليشيات الانقلابية في منطقة الجرعوب، وأسفرت عن تدمير عربة مدرعة وطقم قتالي للميليشيات الانقلابية ومصرع جميع من كان على متنهما.