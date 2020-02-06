شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعتقلون شيخ قبلي بارز والقبائل .. تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء في قلب العاصمة صنعاء (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اندلاع معارك طاحنة وعنيفة بين قوات العمالقة والحوثيين والقوات المشتركة تعلن تقدمها تفاصيل الجيش يوجه دعوة عاجلة لـ الصليب الأحمر .. بسرعة إنتشال جثث الحوثيين من الجبال في الجوف قبل تاكولها الكلاب تصعيد مستمر للمجلس الانتقالي في الجنوب .. وقوات عسكرية تابعة للشرعية تصل أبين هكذا تمكن الحوثيون من السيطرة على شركة صافر النفطية في مأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون : يعتقلون شيخ قبلي بارز والقبائل .. تعلن النكف القبلي وتبدأ بهذا الاجراء في قلب العاصمة صنعاء (الاسم والصورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.