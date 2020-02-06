عاجل : القوات المشتركة تباغت الحوثيين وتشن الان هجوم عنيف في الساحل وتسيطر على هذه المواقع ..."تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - تقدمت القوات المشتركة بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي في جبهة البرح غرب محافظة تعز، مساء الأربعاء. وقالت مصادر ميدانية ان القوات تقدمت الى موقعي الفقاسة وجبل الرويقن في منطقة البرح غرب محافظة تعز. جديد اب برس : Advertisements واضافت المصادر ان العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المليشيات الحوثية وهرب من تمكن من الفرار من موقعي الفقاسة والرقين في البرح .

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