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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان... الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات نقل الحالات المرضية من مطار«صنعاء» الى «عمّان والقاهرة»..تعرّف على الأسباب؟

اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء إلغاء رحلات طائرات الرحمه من صنعاء الى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضيه المستعصية بعد تعطيل وتعنت المليشيا الحوثية في تسيير الجسر الجوي الذي اطلقه التحالف كمبادره انسانيه.

وقد كانت اول رحله من طائرات الرحمه قد انطلقت بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٠ من صنعاء الى عمان بعد انطلاق مبادره التحالف بتسيير الرحلات بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. قذائف الإمارات سقطت على رؤوس الجيش الوطني وأوقعت في صفوفه (54) قتيلاً بينهم قائد الهجوم في صرواح (تفاصيل هامة) عاجل وفي غاية الخطورة.. القوات المشتركة تعلن انطلاق معركة تحرير العاصمة صنعاء.. (تفاصيل حصرية) عاجل الان.. دقت ساعة الصفر: تفجر الاوضاع عسكريا في الحديدة والمعارك مشتعلة بكل الجبهات وسط تقدم للقوات المشتركة طبيب عالمي مشهور جدا يباغت كل اليمنيين ويقدم لنساء اليمن ورجالها وشبابها هدية لا تقدر بثمن ( صورة الطبيب + جنسيته + الهدية التي قدمها لليمنيين ) Advertisements ورد للتو..ولي عهد ابو ظبي يباغت هذه الفئة من الاماراتيين بقرار عاجل جعل كل السعوديين في شتى ارجاء المملكة ييبكون من شدة القهر القهر بسبب هذا القرار شاب سعودي يباغت طلاب المدرسة ويقتحمها وهو يحمل ساطور..وما فعله هذا المجنون هز المملكة من اقصاها الى اقصاها..لن تصدق مافعله..( صورة صادمة ) عائلة من هذه المحافظة فتحت الصندوق لمشاهدة جثمان ابنها القتيل..وعندما فتحته كانت المفاجأة التي ارعبت الجميع وجعلت كل نساء ورجال المحافظة يطلقون صرخة مدوية دولة خليجية تجري فحص لجنودها ..فكانت المفاجأة الصاعقة التي ارعبت الجميع، لأن عدد كبير منهم مصاب بمرض خطير يشعر اي رجل بالعار لو اصيب به ( صورة ) شاهد بالصور.. الأمير الوليد بن طلال يزف خبر سار لجميع اليمنيين بمختلف فئاتهم العمرية وتخصصاتهم الوظيفية.. تفاصيل المغامسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. يجوز للمرأة فعل هذا الشيء أمام الرجال (فيديو) وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد

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