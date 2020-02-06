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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. قذائف الإمارات سقطت على رؤوس الجيش الوطني وأوقعت في صفوفه (54) قتيلاً بينهم قائد الهجوم في صرواح (تفاصيل هامة)

ذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الإمارتية أمطرت قوات الجيش الوطني، في جبهة صرواح ، بالقذائف،أثناء تنفيذ أبطال الجيش واحد من هجوماته، على مليشيا الحوثي الانقلابية، وبلغ عدد القتلى 54 والعديد من الجرحى بينهم العميد يحيى علي حنشل قائد اللواء 312، قائد الهجوم في تلك المعركة.

وفي التفاصيل ، عقب التدخل العسكري السعودي في اليمن من خلال التحالف الذي قادته في الـ26 من مارس/آذار 2015م، تشكلت خارطة عسكرية جديدة في الأراضي اليمنية، مثلت جماعة الحوثي طرفها الأول، بينما مثل الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات دول التحالف العربي طرفها الثاني.

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تقاسمت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الجبهات المشتعلة عسكريا، واستحوذت القوات السعودية على نطاقات جغرافية معينة، وأخذت دولة الإمارات نطاقات أخرى، من حيث التمويل والإشراف العسكري، وقيادة المعارك، وإدارة العمليات القتالية بشكل عام.

من تلك الجبهات كانت جبهة صرواح التابعة قتاليا للمنطقة العسكرية الثالثة في وزارة الدفاع بالحكومة الشرعية، وتابعة إداريا لمحافظة مأرب التي يقع فيها المقر الرئيسي لقيادة قوات التحالف العربي في اليمن، ومقر وزارة الدفاع اليمنية.

تمثل هذه الجبهة أهمية إسراتيجية كبيرة بسبب قربها من العاصمة صنعاء التي تحكمها جماعة الحوثي، وبكونها تعد البوابة الرئيسية لمحافظة مأرب، وجدار الصد الذي يمنع وصول الحوثيين إلى مركز المحافظة الذي ظل بعيدا عن سيطرتهم، خاصة مع حالة الامتياز التي تتمتع بها محافظة مأرب كمحافظة نفطية.

شهدت جبهة صرواح طوال السنوات الماضية مواجهات دامية استنزفت الكثير من المقاتلين من كلا طرفي الحرب، وهي الجبهة ذاتها التي قادها لفترة طويلة اللواء الركن عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، واستشهد فيها، وقدم خلال سنوات قيادته دروسا عسكرية في القيادة والتضحية والوطنية.

الدور الإماراتي

كانت جبهة صرواح من نصيب القوات الإماراتية التي تمركزت فيها، وتولت عملية الإدارة والإشراف على المسرح القتالي، وتواجد هناك مجموعة من الضباط الإماراتيين مزودين بعتادهم العسكري بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني تحت قيادة التحالف العربي الذي تقوده الممكلة العربية السعودية.

أحكمت القوات الإماراتية قبضتها على جبهة صرواح، وصارت هي المتحكم بالمشهد القتالي بشكل كامل، وبدلا من المضي نحو استكمال السيطرة على مديرية صرواح بشكل كامل والتقدم نحو العاصمة صنعاء، تحولت القوات الإماراتية إلى آلة حرب تستهدف الجيش الوطني، وتقف في طريقه كلما تقدم خطوة في معركته مع الحوثيين.

قصف الطيران الإماراتي أكثر من مرة جموع المقاتلين التابعين لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية، وهدد مرارا باستهداف أي كتائب عسكرية تحاول التقدم باتجاه الحوثيين، وأحبط مرارا عمليات التحرير التي كان الجيش يحاول القيام بها لتحرير المديرية بشكل كامل.

ووفقا لمصادر عسكرية، فآخر محاولة عسكرية للجيش الوطني المرابط في جبهة صرواح كانت في يناير من العام 2017، عندما تحركت قيادات عسكرية وحزمت أمرها لتحرير المديرية بشكل كامل، عن طريق السيطرة على تلال النصيب الأحمر، وقطع خط الإسفلت الرابط بين صنعاء ومدينة صرواح، والدخول إلى المدينة.

كانت نقطة انطلاق الهجوم من جوار تلة المطار المجاورة للنصيب الأحمر، بينما كان يتمركز ضباط وأفراد إماراتيون في أعلى جبل أتياس المطل على المنطقة، ويقومون بمهمة الاستطلاع والضرب بالصواريخ الحرارية.

في الساعة الثامنة مساءً من تلك الليلة، تجمع أفراد وضباط الجيش الوطني المشاركون في الهجوم في نقطة التجمع للتزود بالمؤمن والذخائر وتلقي التعليمات للانطلاق بعدها إلى بدء الهجوم، لكنهم تفاجأوا بسقوط قذائف من مدفعية الإسناد التابعة للقوات الإماراتية على رؤوسهم أردتهم بين قتيل وجريح، وبلغ عدد القتلى 54 قتيلا والعديد من الجرحى بينهم العميد يحيى علي حنشل قائد اللواء 312، قائد الهجوم في تلك المعركة، والذي سبق أن نجا من قذائف مماثلة وضربات للطيران وصفت بالخاطئة.

عسكريون قالوا إن مكان التجمع لأفراد الجيش الوطني كان يبعد عن الجبل الذي سيتم الهجوم عليه قرابة كيلومترين باتجاه الجنوب، وقالوا إن القذائف تلك لو كانت ضربت بالخطأ فلن تصل إلى ذلك المكان، ولم يكن سقوطها على ذلك المكان إلا بحرف اتجاه المدافع الإماراتية عن الأهداف المحددة لها باتجاه الجنوب قرابة 1500 متر، وزيادة مسافتها قرابة 2000 متر، وكان عدد القذائف التي سقطت على مكان تجمع الجنود ست قذائف لا يفصل بين كل قذيفة وأخرى سوى مدة زمنية محدودة لا تتجاوز العشر الثواني فقط.