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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب عالمي مشهور جدا يباغت كل اليمنيين ويقدم لنساء اليمن ورجالها وشبابها هدية لا تقدر بثمن ( صورة الطبيب + جنسيته + الهدية التي قدمها لليمنيين )

2020/02/06 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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