ضبط أخطر خلية لتزوير بصائر وبيع أراضي الدولة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ضبطت مباحث الأموال العامة 13 متهما يشكلون أخطر خلية لتزوير بصائر وبيع أراضي الدولة وبحوزتهم العديد من البصائر المزورة, في الوقت الذي استعادت مباحث الأموال مبنى للأوقاف في مدينة صنعاء القديمة بقيمة 400 مليون ريال.

وكشف تقرير الإنجاز لشهر يناير المنصرم عن تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 137 قضية على ذمتها 219 متهما, تم الفصل في 119 قضية بنسبة إنجاز 87% ضبط على ذمتها 198متهماً, كما تم إحالة 91 قضية إلى القضاء على ذمتها 139متهما.

وذكر التقرير أن إجمالي التحصيلات المالية مع المستردات بلغت 598 مليون و433 ألف و390ريالا وتحصيل 7 ملايين و410 آلاف ريال كغرامات ومخالفات لأوامر النيابة، بالإضافة إلى تحصيل 50 مليون ريال لصالح صندوق مكافحة السرطان و15 مليونا و891 ألفا و890 ريالا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومبلغ 5 ملايين و555 ألف ريال واجبات زكوية.

وشمل التقرير عدداً من قضايا التزوير والتهريب والاعتداء حيث ضبطت مباحث الأموال العامة 6 آلاف و480 كرتون عصير لب المانجو بقيمة 97 مليونا و200 ألف ريال منتهية الصلاحية تم تزوير تاريخها وضبط المتهم، كما تم ضبط 10 قضايا تزوير متنوعة ضبط فيها 26 متهما وتم إحالتهم إلى النيابة، كما تم ضبط خلية لتزوير الشهادات تضم 4 عناصر, وضبط 53 متهما في 32 قضية اعتداء على ملك الغير بمحافظة ذمار وتم إحالة المتهمين إلى النيابة, وضبط 10 متهمين بالاعتداء على أراضي الدولة والاوقاف.