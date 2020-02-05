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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلال يلتقي السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
التقى سفير اليمن في اوتاوا جمال السلال، اليوم الأربعاء، السكرتير البرلماني لوزير الخارجية عضو مجلس العموم الكندي النائب الدكتور روبرت اوليفانت.
وفي اللقاء اطلع السفير المسؤول الكندي على آخر التطورات والمستجدات في اليمن، مثمنًا الدعم الكندي المتواصل للحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
كما ثمن الدعم الذي تقدمه كندا لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى بلادنا لتحقيق السلام المستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، ودعمها للجهود الإنسانية في اليمن.
من جانبه جدد المسؤول الكندي دعم بلاده للحكومة اليمنية، ودعم عملية السلام المستدام في اليمن وفقًا للمرجعيات وقرارات مجلس الأمن الدولي.
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