شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير ناجي يبحث إمكانية الاستفادة من تجربة المجر في تأهيل كوادر الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد ناجي اليوم مع نائبة رئيس جامعة الخدمات العامة الوطنية المجرية للشؤون الدولية الدكتور بوجلاركا كوللر، إمكانية الاستفادة من تجربة المجر في تأهيل الكوادر اليمنية في الجامعة.



وخلال اللقاء قدمت نائبة رئيس الجامعة شرحا تفصيليا عن كليات وأقسام الجامعة والمراكز البحثية المتخصصة التي تتبعها، مشيرة إلى مجالات التعاون الممكنة والفرص المتاحة لتأهيل الكوادر اليمنية.

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