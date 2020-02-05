الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة في جبهات الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - الجوف

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهتي المتون وحام غربي محافظة الجوف، حيث تمكن أبطال الجيش من دحر عناصر المليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ان قوات الجيش الوطني، تمكنت اليوم الاربعاء، من دحر المليشيات وتكبيدها أكثر من ١١ قتيلا وإصابة آخرين في جبهة حام وعنبرة، إضافة إلى استعادة عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وكمية كبيرة من الذخائر كانت بحوزة المليشيات عقب فرارها.

وأضافت المصادر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للمليشيا في جبهة حام، حيث لقي العشرات من عناصر المليشيات مصرعهم.

في السياق ذاته قالت مصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح أمس الثلاثاء، في جبهة المتون غربي محافظة الجوف، ولا تزال المعركة مستمرة حتى اللحظة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة الجرعوب، وأسفرت عن تدمير عربة مدرعة وطقم قتالي للمليشيات الانقلابية ومصرع جميع من كان على متنهما.