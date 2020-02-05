شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يوقف مديري بعض المرافق بسبب التقصير في أداء مهامهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 - أبين أوقف محافظ أبين أبو بكر حسين اليوم اثنين من مديري مديرية زنجبار بسبب فشلهم في إدارة مرافقهم.

وشدد المحافظ خلال لقاءه قيادة المديرية على ضرورة محاسبة المقصرين في مهامها في المديرية، والعمل على تحسين الخدمات العامة، ووقف أي تجاوزات غير قانونية، وتنسيق الجهود لتجاوز مآسي الحرب التي تضررت منها المديرية، والوقوف بحزم لكل من يسعى لتشويه بالبناء العشوائي، والاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات المانحة لتطوير المديرية.

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