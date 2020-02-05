شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع واصابة 15 عنصرا حوثيا شرقي محافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب 10 أخرين اثناء محاولة الميليشيا تنفيذ هجوم على احد مواقع الجيش الوطني شمال شرقي مدينة تعز.



وأوضح مصدر عسكري ان أبطال اللواء 170دفاع جوي افشلوا هجوم للمليشيا ونفذوا هجوما معاكسا اسفر عن مصرع خمسة من عناصر الحوثي وإصابة 10 أخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة 15 عنصرا حوثيا شرقي محافظة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.