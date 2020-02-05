شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء 5 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

"مسام" ينتزع 1,581 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يناير https://www.elyamnelaraby.com/457260/ بدء توزيع الحقيبة المدرسية بمدارس التعليم الأساسي بمديرية القطنhttps://www.elyamnelaraby.com/457250/ قائد قوات خفر السواحل يكرّم 51 من أفراد القوة المبرزين والمنضبطينhttps://www.elyamnelaraby.com/457251/ انتقالي تريم يعزي عضو الهيئة التنفيذية بالمديرية عقيل بن حفيظ في وفاة جدهhttps://www.elyamnelaraby.com/457252/ Advertisements "شباب القطن" يفوز على البرق في بطولة كأس الهبة الحضرمية بركلات الترجيحhttps://www.elyamnelaraby.com/457253/ إقامة حفل تأبيني لفقيد الوطن الكادر سليم باشامخة بمدينة سيئونhttps://www.elyamnelaraby.com/457254/ معاون يناقش عدد من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط صندوق النظافة بعدنhttps://www.elyamnelaraby.com/457255/ لملس يطلع على تجهيزات سوق نايتي مول بالعاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/457256/ طلاب جامعة حضرموت والصندوق الخيري يختتمان دورة التحليل الإحصائي SPSShttps://www.elyamnelaraby.com/457257/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.