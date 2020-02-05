السفير الحضرمي يبحث مع نظيره الأمريكي عرقلة الحوثي لعمل المنظمات ومنع صيانة خزان صافر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل مستجدات الأوضاع في اليمن خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني واستمرار انتهاكات وعرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية لعمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تقوض الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب.



وشدد الحضرمي على ضرورة إيصال رسالة واضحة وقوية وموحدة من المجتمع الدولي ومجلس الامن لهذه المليشيات لردعها عن استمرارها في ارتكاب هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة المواطنين.

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وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إدراكا منها بأهمية دورها في التخفيف من معاناة اليمنيين.

كما تطرق الحضرمي إلى مسألة خزان صافر النفطي الذي ما زالت المليشيات الحوثية تتخذها كرهينة للضغط على الحكومة والمجتمع الدولي وترفض كل الجهود والمبادرات الرامية إلى معالجة وضع الخزان وهو ما سيؤدي إلى حصول كارثة بيئية لن تؤثر فقط على اليمن ولكن على الإقليم بكامله.. مؤكداً أنه قد آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته تجاه هذه القضية ويسلط الضوء عليها ليتخذ الإجراءات الجادة واللازمة لمعالجتها بدون أي تأخير.

من جانبه شدد السفير الأمريكي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة المستفيدين، موضحاً أن الحكومة الأمريكية تقدر جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن وتشيد باستمرار التزام الحكومة بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

كما أشار السفير إلى أهمية التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمسألة خزان صافر النفطي مؤكداً على ضرورة العمل على معالجة هذه المسألة لتفادي حصول أي كارثة بيئية في المنطقة.