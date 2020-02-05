تنفيذي مأرب يناقش تقارير اداء عدد من المكاتب التنفيذية ومديرية الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - مأرب

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب اليوم برئاسة المحافظ سلطان العرادة تقارير الاداء المقدمة من محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية(مأرب والجوف)، ومكتب حماية البيئة، ومكتب الزراعة، ومديرية مأرب الوادي.

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حيث استعرضت التقارير الاربعة مستوى تنفيذ الخطط والانشطة المستهدفة خلال العام الماضي والنجاحات المحققة والصعوبات التي واجهت سير العمل والتوصيات ومقترحات الحلول لها بما يعزز من الجوانب الايجابية في الاداء والتنفيذ للخطط والبرامج خلال العام الجاري.

وكان المحافظ قد شدد في بداية الاجتماع على اهمية ان ترفع المكاتب التنفيذية من مستوى الاداء والانجاز وتعزيز الايجابيات التي رافقت الاداء خلال العام المنصرم من اجل تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم والاستخدام الامثل للموارد والامكانات المتاحة.

واكد ان محافظة مأرب ستظل المنطلق الاول لاستعادة الجمهورية وتحرير العاصمة صنعاء وانهاء الانقلاب.. مشيدا بالمواقف كافة القوى الفاعلة في المحافظة والمواطنين خلف الجيش الوطني في معركته الوطنية التاريخية للدفاع عن الوطن والجمهورية والثورة.

وشدد على توحيد الصف الجمهوري ووقف المناكفات والمهاترات التي لا طائل منها والتوجه نحو المعركة الاساسية وهي استعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب.