الحضرمي يبحث مع السفير الصيني أوضاع اليمنيين المقيمين بمدينة ووهان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - الرياض

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، أوضاع الرعايا اليمنيين في الصين خاصة الطلاب والمقيمين في مدينة ووهان والترتيبات اللازمة لتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، وإمكانية إجلائهم من المدينة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

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وخلال اللقاء لفت الوزير الحضرمي إلى أن الحكومة اليمنية ستقوم بإرسال مساعدات مالية إضافية للطلاب والمقيمين في مدينة ووهان لمواجهة ما قد يحتاجونه من متطلبات ضرورية خلال هذه الفترة وذلك بتوجيهات من قيادة الدولة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، معرباً عن تضامن اليمن مع الصين وشعبها الصديق.. مؤكدا ثقته بقدرة الصين على مواجهة هذا الوباء.

كما جرى في اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية وجهود عملية السلام في بلادنا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا المشتركة في المحافل الدولية.

من جهته، أشار السفير الصيني إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في عموم الصين ومدينة ووهان على وجه التحديد للحيلولة دون انتشار الفيروس بشكل أكبر ومواجهة هذا الفيروس بشكل فعال، لافتاً إلى انه لا يوجد أي حالة مسجلة لمواطنين يمنيين وأن الطلاب والمقيميين اليمنيين في مدينة ووهان يحظون بالاهتمام اللازم والمتابعة المستمرة لمواجهة أي طارئ.