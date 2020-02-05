معين عبدالملك يؤكد دعم الحكومة لقيادة محافظة ابين للقيام بواجباتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أبين للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية، بما ينعكس إيجابا على مستوى حياة ومعيشة المواطنين، والانطلاق نحو مرحلة البناء وإعادة الاعمار تنفيذا لاتفاق الرياض.



ولفت رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم محافظ أبين اللواء ابوبكر حسين سالم، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، إلى أهمية التركيز على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة باعتبار ذلك الركيزة الأساسية نحو البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في الجوانب الخدمية والتنموية.. مشيرا إلى ان الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حريصة على تنفيذ كل التزاماتها في اتفاق الرياض الذي يعد مصلحة وطنية للجميع، ويصب في مصلحة الجهود الرامية للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.

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واستمع رئيس الوزراء من قيادة محافظة ابين الى شرح حول جهود تطبيع الأوضاع وتثبيت الامن والاستقرار وتحسين الخدمات العامة, خصوصا في مجالي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية، إضافة إلى الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات القائمة لأدراجها ضمن موازنة العام الجاري.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، باعتماد موازنة تشغيلية لعدد من المشاريع في محافظة ابين، واستكمال الربط الشبكي لخطوط توزيع الطاقة الكهربائية وتغطية احتياجات المواطنين من هذه الخدمة في مديريتي سباح ورصد.

كما وجه رئيس الوزراء، قيادة السلطة المحلية برفع دراسة عاجلة لاستكمال واستئناف تنفيذ مشروع طريق باتيس، نظرا لحيوية هذا الطريق في ربط عدد من المناطق بمحافظة ابين.

بدوره عبر محافظ ابين وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، عن تقديرهم لاهتمام دولة رئيس الوزراء وما يبديه من حرص على متابعة أحوال المواطنين في المحافظة ودعم قيادتها لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.. مشيرين إلى الأوضاع الراهنة والرؤى والمقترحات لتطبيع الأوضاع بما يحقق مصالح المواطنين الذين يقفون إلى جانب القيادة السياسية والحكومة في معركتها لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.