تنظيم مهرجان وطبق خيري لصالح أطفال مرضى السرطان في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

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نظمت جمعية مكافحة أورام السرطان الخيرية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مهرجان الطفولة والطبق الخيري السنوي، الذي يأتي بالتزامن مع شهر التوعية الخليجي بمخاطر السرطان.



وأكد مدير عام مكتب الصحة والسكان في عدن الدكتور جمال خدابخش، أهمية هذه الفعاليات الهادفة إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية في مساندة الأطفال المرضی بالسرطان.

كما أشاد كل من نائب عميد كلية الدراسات العليا مدير مركز تسجيل وأبحاث السرطان بكلية الطب منسق الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان الدكتورة هدی باسليم، ورئيس جمعية مكافحة الأورام الدكتور جمال زين، بالدور الذي تلعبه الجمعية ونوعية الخدمات المقدمة للأطفال المرضی، والذي شفي منهم ما نسبته 40% من الأطفال المتلقين للعلاج في مركز الأورام بمستشفی الصداقة بعدن، وكذا تأمين ودعم أنشطتها في توفير المحاليل ونقل صفائح الدم ودعم المرضی والعلاج الكيماوي وشراء الأجهزة .. داعيين إلی زيادة المنح العلاجية لمرضی السرطان.