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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باصهيب يعقد اجتماعات مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم بعدن مع مديرة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بعدن سنجوكتا ساهاني، آلية تنفيذ المسح متعدد القطاعات في المحافظات المحررة حول احتياجات اللاجئين والنازحين وشرائح المجتمع بالقطاعات التنموية والتعليم والصحة وسُبل المعيشة وغيرها من الاحتياجات، والذي تنفذه المنظمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.
وفي سياق اخر ناقش الدكتور باصهيب مع مدير منظمة "البحث عن أرضية مشتركة في اليمن" الدكتور نجم الدين، تنفيذ مشاريع المنظمة حول حساسية النزاع والأمن والعدالة، وكذا إمكانية تنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالتنسيق مع وزارة العدل ومجلس القضاء.
وبحث مع نائب مدير منظمة الإغاثة الدولية في اليمن عبدالرحمن علي وبحضور مدير مكتب المنظمة في عدن شهباز علي، مستوى تنفيذ مشاريع المنظمة بعدد من المجالات خلال العام الجاري 2020م.
كما تطرق لقاء الدكتور باصهيب مع مدير البرامج بمنظمة ميدير السيد بن رينولد ، إلى تنفيذ المنظمة مشاريعها بمجال المساعدة الصحية والتغذوية الأساسية للمجتمعات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات في محافظة لحج.
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