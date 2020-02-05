نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

ترأس نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة أي ظهور محتمل لفيروس كورونا.



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وجرى خلال الاجتماع الذي ضم وزيري المالية سالم بن بريك والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة وممثلي عن وزارات الخارجية والمالية والصحة العامة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والنقل ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مناقشة القضايا المتصلة بعمل لجنة الطوارئ واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها منع انتقال الفيروس إلى البلاد، وكذا جهود تعزيز الجانب التوعوي بالمرض ومخاطره عبر وسائل الإعلام.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية التعامل مع أية حالات مشتبه بها وفقاً للسياسة العلاجية لهذا الفيروس من قِبل الكوادر الطبية التي يتم تأهيلها في الجانب الوبائي، وأكدوا أهمية تنسيق جهود كافة الوزارات والجهات المعنية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية لاتخاذ التدابير التي من شأنها رصد أية حالات وافدة إلى داخل البلاد مشتبه بإصابتها بالمرض.

وعبر نائب رئيس الوزراء الدكتور الخنبشي، عن تقدير الحكومة لكافة جهود منظمة الصحية العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم المساعدات اللازمة للبلاد.