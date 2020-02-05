افتتاح مبنى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالشحر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، مبنى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمديرية الشحر، بتمويل السلطة المحلية بتكلفة إجمالية بلغت 71 مليون ريال.



واطلع المحافظ على أقسام المبنى، واستمع من مدير فرع الجهاز بساحل حضرموت محمد بن بريك، على التجهيزات التي تمت اضافتها في المبنى الجديد وجهود الجهاز لتطوير آليات عمله ورفع كفاءة العاملين فيه.

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