شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,581 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأخير من يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، انتزاع 1,581 لغمًا متنوعا، خلال الأسبوع الأخير من يناير 2020.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع اكثر من 127 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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