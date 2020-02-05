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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "طلاب جامعة حضرموت" و"الصندوق الخيري" يختتمان دورة التحليل الإحصائي SPSS والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
اختتم الاتحاد العام لطلاب جامعة حضرموت بالشراكة مع الصندوق الخيري لدعم الطلاب المتفوقين دورة التحليل الإحصائي SPSS والتي استمرت للفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير الجاري.
واستهدفت الدورة (19) طالباً من تخصصات مختلفة من كليات الجامعة، قدمت الدورة الأستاذة إنجي عبود بن ثابت تحدثت من خلالها عن أهمية التحليل الإحصائي ودوره الفاعل في المساهمة في التنمية المجتمعية وشرح طريقة استخدام برنامج SPSS في التحليل.
وفي الحفل الختامي الذي أقيم في معهد إنجاز للتدريب والتأهيل وهو بذاته كان محتضنا للدورة تحدث المهندس عوض محمد بلفقيه المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين عن دور الصندوق الخيري في دعم ومساندة الطالب الجامعي من حيث إقامة الدورات التأهيلية والتدريبة لمختلف التخصصات وفي نفس السياق أعقبت الدكتورة أبها باعويضان بأهمية انخراط الطالب في مثل هذه الدورات والخروج عن اطار الدراسة الاكاديمية كونها تسهم في تأهيله وصقل موهبته والخروج به إلى سوق العمل، و أبدى الدكتور عبدالرحمن عمر باعفي رئيس الاتحاد العام لطلاب جامعة حضرموت سعادته بعمل مثل هذه الشراكات وإقامة مثل هذه الدورات والتي تسهم في خدمة الطالب وتأهيله لسوق العمل.
وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المشاركين بالدورة من قبل المدير التنفيذي للمؤسسة وﺭئيس الاتحاد العام للطلاب بشهادة مشاركة وحضور.
الجدير بالذكر أن دورة التحليل الإحصائي SPSS أتت ضمن خطة الاتحاد في إقامة دورات تأهيلية وتدريبة لهذا العام في جميع التخصصات.
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