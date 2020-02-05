لملس يطلع على تجهيزات سوق نايتي مول بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

أجرى الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي احمد حامد لملس، الثلاثاء زيارة تفقدية لسوق نايتي مول التجاري في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.



وكان في استقباله قحطان عتوان مدير المول حيث طاف لملس ومرافقيه بمرافق واقسام المول.

واستمع الامين العام من مدير المول الى ابرز الخدمات التي يقدمها للمستهلك والعائلات والاطفال.

مشيرا إلى وجود محلات تجارية مختلفة ومطاعم وبوفيهات وقاعات العاب وغيره.

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وخلال لقائه بإدارة المول عبر امين عام المجلس الانتقالي الجنوبي عن اعجابه بالمشروع ومايحتويه من مرافق تجارية وترفيهية وخدماتية ،مشيدا بخطوة راس المال الجنوبي في تشييد هكذا مشاريع ترتبط المواطن وخدماته في العاصمة الجنوبية عدن.

واكد الامين العام على تشجيع المجلس الانتقالي الجنوبي لمثل هذه المشاريع الكبيرة التي تساعد على تسهيل حصول المواطن على احتياجته في وقت قياسي وتوفير متنفسات ترفيهية للاسر والاطفال على وجة الخصوص بالإضافة إلى توفير المئات من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل.

داعيا" رجال المال والاعمال الى الاستثمار في العاصمة والاسهام في إعادة النشاط التجاري للعاصمة التي تعرضت لاستهداف بنيتها التجارية وتنفير الشركات الاستثمارية العالمية الكبيرة من العمل والاستثمار فيها.

مشددا في ختام حديثه على ضرورة تضافر جهود القيادة والتجار والعمل سوية على استعادة عدن لدورها التجاري الريادي .

رافق الامين في زيارته كل من الاستاذ نزار هيثم الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي والصحفي الجنوبي ياسر اليافعي وعادل محسن مستشار الامين العام.