معاون يناقش عدد من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط صندوق النظافة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش إجتماع عقد ، في مبنى صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن ، برئاسة القائم بأعمال المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون ، أوضاع الصندوق ومستوى الأداء سواءً فيما يخص نظافة المدينة أو فيما يتعلق بتحصيل وضبط الإيرادات .



وأستعرض المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس قائد راشد أنعم ، في الإجتماع الذي ضم مستشار المحافظة لشؤون المديريات عبدالحكيم الشعبي ، وبحضور مدير المنطقة الأولى للنظافة محمد عبدالله لبرش ، الظروف والأوضاع الحالية التي تعيشها الصندوق والجهود التي يبذلها من أجل القيام بمهامه وواجباته العملية بصورة جيدة رغم شحة الإمكانيات ، وحجم النفقات والإيرادات وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه العمل في الصندوق وسبل معالجتها وتحسين تحصيل الموارد المالية الخاصة به ، منوهاً إلى أبرز العوائق والإحتياجات والمتطلبات العملية التي يحتاجها الصندوق خلال هذه الفترة ليتمكن من الإضطلاع بدوره الخدمي على أكمل وجه .

Advertisements

وشدد القائم بأعمال محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة - بدر معاون ، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والحرص على نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق وإستغلال الإمكانيات المتاحة الإستغلال الأمثل ، مؤكداً على أهمية رفع مستوى الأداء في تحصيل الموارد بموجب القوانين واللوائح المتبعة .

ووجه معاون ، قيادة الصندوق بوضع خطة عاجلة تتضمن كافة مشاكل الصندوق وإمكانياته المتاحة وإحتياجاته والبدء بتنفيذها ، كما وجه كافة الجهات المعنية بتذليل الصعوبات والتعاون مع الصندوق في تحصيل إيرادات الدولة .

وأكد القائم بأعمال محافظ عدن ، إهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بوضع الصندوق وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة له ليتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب ، إضافة إلى معالجة أي إشكالية قد تؤثر على سير أعماله ومستوى إنجاز المهام الموكلة إليه .

وأقر الإجتماع عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها معالجة المعوقات ووضع الحلول الممكنة للمشاكل التي تواجه عمل ونشاط الصندوق .