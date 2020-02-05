إقامة حفل تأبيني لفقيد الوطن الكادر سليم باشامخة بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

احتضنت القاعة الكبرى بالمجمع الحكومي بمدينة سيئون يوم امس، حفلاً تأبينيا لفقيد الوطن الأستاذ سليم سعيد سلمان باشامخه المدير العام السابق لمديرية السوم الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه 60 عاما من البصمات الخالدة .



وفي الحفل الذي نظمته السلطة المحلية أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى أن ذلك التأبين يأتي وفاء وعرفان من السلطة المحلية لهذا الفارس المرحوم الأستاذ والاب سليم باشامخه نظير الجهود التي بذلها لخدمة الوطن مشيدا بمناقب الفقيد خلال حياته الذي كانت حافلة بالعطاء على كافة الأصعدة والتي بدأها بمحافظة المهرة في ستينات القرن الماضي وانتهت بمديرية السوم؛ مؤكدا ان الفقيد باشامخه كان نبراسا للعطاء والتأخي وغرس الغريسة الطيبة في المجتمع ولهذا فهو رحمة الله عليه يحظى باحترام الجميع .

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وفي ختام كلمته اكد الوكيل الكثيري أنه على العهد بما اوعد به للفقيد المرحوم الأستاذ سليم سعيد باشامخه المدير العام السابق لمديرية السوم وتنفيذه والمتمثل في عدد من المشاريع التي طلبها لمديرية السوم وفي المقدمة طريق مسيلة الاحرار وغيرها؛ داعياً الجميع أن يكونوا على نهج الفقيد المرحوم سليم رحمة الله عليه للإسهام في خدمة مجتمعهم .

كما القيت في الحفل عدد من الكلمات من قبل مدير عام مديرية السوم الأستاذ/ انيس محمد السماحي استعرض فيها محطات سريعة من سيرة الفقيد العطرة وأعماله العظيمة والجليلة وصفاته الإنسانية التي تميز بها الفقيد في كل مكان أثناء حياته وظلت بصمات خالدة؛ لافتاً إلى أن الوطنية كانت عنواناً للفقيد باشامخه مثمنا الجهود التي بذلها الفقيد لمديرية السوم خاصة أثناء توليه قيادتها وتحقق على يده الكثير من المنجزات ومحافظة المهرة والوطن عامة سائلا الله ان يتغمده بالرحمة والمغفرة وان يوفق الجميع السير على نهج الفقيد .

وفي ختام الحفل تم توزيع كتاب الاستاذ الفقيد سليم سعيد سلمان باسامخه 60 عاماً من البصمات الخالدة كما تم تكريم الجهات التي أسهمت في إقامة ونجاح الحفل التأبيني للفقيد المرحوم الأستاذ سليم سعيد سلمان باسامخه رحمة الله عليه .

حضر الحفل الاستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون والأستاذ أحمد بكران باحويرث عضو مجلس النواب وعدد من مدراء عموم المديريات ومكاتب فروع الوزارات بوادي وصحراء حضرموت والمشائخ والشخصيات الاجتماعية ورؤساء منظمات المجتمع المدني والقيادات التربوية وزملاء ومحبي الفقيد وجمع غفير من المواطنين من مختلف مناطق الوادي.