"شباب القطن" يفوز على البرق في بطولة كأس الهبة الحضرمية بركلات الترجيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

انطلقت على أرضية الاستاد الأولمبي بسيئون الجولة الثانية من بطولة كأس الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية لكرة القدم لأندية وادي حضرموت التي ينظمها فرع قدم الوادي بتمويل من مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء .



وجمعت المباراة الأولى للمرحلة الثانية للأندية المتأهلة من الجولة الأولى فريقي البرق بتريم وشباب القطن واسفرت نتيجتها بفوز شباب القطن بركلات الترجيح 3 - 2 ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ، وبتلك النتيجة تاهل فريق شباب القطن إلى المرحلة الثالثة من البطولة فيما غادرها فريق البرق .

وجاءت شوطي المباراة بتقاسم الفريقين اشواطها من حيث الاستحواذ في منتصف الميدان والاعتماد كليهما على الهجمات المرتدة وكانت غالبية المباراة حراس المرمى في راحة تامة من الهجمات الخطرة ما عدى اخطر كرة في المباراة بقدم بن سحاق مهاجم القطن البديل في منتصف الشوط الثاني الذي تألق حارس مرمى البرق بصدها بحالة طيران رائعه وتنتهي المباراة سلبا بين الفريقين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح الذي يبتسم الحظ فيها لفريق شباب القطن بالفوز 3 - 2 .

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أدار المباراة في الساحة الحكم ابراهيم الحسني وساعداه على الخطوط علي قندوس ومجدي مرجان والحكم الرابع علي الصويل ، راقب المباراة إداريا هاشم محضار بن الشيخ ابوبكر ومقيما للحكام الدولي سالم سعد مبروك .

الجدير ذكره بأن تلك المباراة تعد المباراة الأولى التي تلعب على الاستاد الأولمبي بحلته الحديدة بالعشب الصناعي للدوريات المحلية لأندية الوادي بعد احتضانه لنهائيات الدوري التنشيطي مؤخرا.

واوضح المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء / رياض بن صلاح الجهوري الذي كان في مقدمة حضور هذه المباراة مع قيادة فرع قدم الوادي بأن اللعب على العشب سيسهم بالرقي بالمستوى الرياضي بالوادي وسيقلل من إصابات الرياضيين متمنيا أن تقدم الأندية مستوى ممتاز والاستفادة من تلك الإمكانيات الموجودة المتساوية مع الملاعب المعشبة خلال الدوريات والاستحقاقات القادمة لأندية الدرجة الثانية ، إضافة إلى الجانب المعنوي لشبابنا بالاندية أن يمارسوا هوايتهم في لعبة كرة القدم على العشب .