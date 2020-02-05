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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد قوات خفر السواحل يكرّم 51 من أفراد القوة المبرزين والمنضبطين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
كرّم قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم عوض النموري، الثلاثاء بالمكلا (51) من أفراد القوة المبرزين والمنضبطين في مهامهم العسكرية.
ويهدف هذا التكريم إلى تحفيز الأفراد وتشجيعهم لبذل جهود أكبر في أداء واجبهم العسكري، وكذا تحفيز بقيّه الأفراد للاقتداء بالأفراد المنضبطين.
وخلال مراسيم التكريم القى قائد قوات خفر السواحل كلمة حث خلالها الأفراد على الالتزام والانضباط ورفع مستوى الجاهزية، والتحلي بروح بالأخلاق العالية، مثمناً جهودهم وتفانيهم في خدمة تأمين الشريط الساحلي ومكافحة التهريب والحفاظ على سلامة الصيادين، مشيداً بالإنجازات والنجاحات العسكرية التي حققتها القوة خلال الشهر الماضي.
وأشار المقدم النموري الى أن قيادة خفر السواحل تضطلع خلال العام الجاري الى تأهيل أفرادها في السباحة والغوص، وتأهيلهم في استخدام اجهزة الرادار الحديثة، إلى جانب تأهليهم في اللغة الانجليزية.
واختتم قائد قوات خفر السواحل كلمته بالشكر والتقدير لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على متابعته الحثيثة واشرافه المباشر على إطلاعه على عملية الانتشار شرق المحافظة، مجدداً شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها اللا محدود والمتواصل لقوات خفر السواحل الأمر الذي ساعد قوات الخفر في القيام بمهامها.
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